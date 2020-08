Cinepanettone ai tempi del Covid. De Sica e Boldi: “Mai fatto prima”

Cinepanettone ai tempi del Covid. Difficili le modalità di ripresa con tutte le ristrettezze dovute ai regimi di sicurezza. Ne parla Christian De Sica

Il famosissimo e talentuoso attore Gigi Proietti in riferimento a tutti i film Cinepanettone usciti nel periodo natalizio nel corso degli anni, ha ironizzato con i protagonisti di sempre dicendo: “Siete stati sul Nilo, in India, a Miami, a New York… e ora dove andrete? Su Marte?” A quanto pare Christian De Sica e Massimo Boldi, immancabili interpreti del film vacanziero all’italiana, hanno preso alla lettera le sue parole.

Visualizza questo post su Instagram Oggi primo giorno di riprese Un post condiviso da Christian de Sica (@christiandesica35official) in data: 27 Lug 2020 alle ore 6:10 PDT

L’ ambientazione della pellicola che li vede nuovamente “compari” tra peripezie ed equivoci funzionali alla trama, sarà proprio il pianeta rosso. Un mix di commedia e fantascienza quindi, con sovrapposizioni temporali e viaggi spaziali. Il film che uscirà tra dicembre 2020 e gennaio 2021, si comporrà di due episodi. In uno di essi Massimo Boldi (interprete del figlio di De Sica) verrà risucchiato in un buco nero tornando proprio nelle fattezze di un uomo adulto. Siamo sicuri che ne usciranno gag esilaranti.

LEGGI ANCHE -> Clamoroso, l’attore Tom Hanks soffre di una malattia incurabile

Cinepanettone: “Difficile lavorare così”