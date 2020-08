Coronavirus, il bollettino del 12 agosto: i dati dell’epidemia

Il Ministero della Salute, nella giornata di oggi, mercoledì 12 agosto, ha comunicato i numeri dell’epidemia da coronavirus in Italia tramite bollettino.

Il Ministero della Salute ha reso noto l’aggiornamento dell’epidemia da Covid-19 in Italia. Stando alla tabella sanitaria odierna, i casi di contagio dall’inizio dell’emergenza sono saliti a 251.713, ossia 481 in più di ieri. In aumento anche i soggetti attualmente positivi (+230) che risultano essere 13.791 e i pazienti ricoverati in terapia intensiva (+4) che ammontano a 53. Le persone guarite in totale sono 202.697 con un incremento di 236 unità da ieri. Infine con 10 decessi registrati nelle ultime 24 ore si aggrava il bilancio delle vittime in Italia giunto a 35.225.

La Regione Abruzzo, come si legge nelle note della tabella sanitaria, ha comunicato che oggi sono risultati 9 nuovi casi positivi. Dal totale, però, sono stati sottratti 5 casi dei giorni passati poiché già in carico ad altre Regioni.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di martedì 11 agosto

Nella giornata di ieri i casi di contagio erano saliti a 251.237. In aumento, come ormai da giorni, anche i soggetti attualmente positivi che risultavano essere 13.561. Erano 49 i pazienti ricoverati in terapia intensiva. I guariti dall’inizio dell’emergenza ammontavano a 202.461 . Il bilancio complessivo delle vittime raggiungeva i 35.215 decessi.

Nelle note della tabella sanitaria si leggeva che la Calabria aveva segnalato che i due casi di Crotone erano relativi al focolaio del Cara (migranti), mentre il caso a Cosenza riconducibile ai giovani rientrati da Corfù. Il Friuli Venezia Giulia ha corretto il totale dei decessi, in quanto non era stata segnalata una vittima deceduta in data 12/07. Infine la Sicilia aveva reso noto che degli 89 nuovi positivi al tampone, 71 erano extracomunitari sbarcati sulle coste regionali.

Coronavirus, bollettino: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di lunedì 10 agosto

Il Ministero della Salute ha reso noto che i casi di contagio totali lunedì erano 250.825. Salivano anche i soggetti attualmente positivi che ammontavano a 13.368, così come i pazienti ricoverati in terapia intensiva: 46 in totale. I guariti dall’inizio dell’emergenza erano 202.248. Si aggrava, infine, il bilancio dei decessi giunto a 35.209.

Vaccino russo, studio rivela particolare che stizzisce il Governo

Per gli esperti il vaccino russo, di cui le prime dosi dovrebbero essere distribuite in settimane, sembra essere un prodotto avventato. Queste in sintesi le remore espresse all’interno di un articolo pubblicato su Nature, a cui immediatamente la Russia ha risposto affermando che non sarebbe assolutamente così.

A suscitare maggiori dubbi il fatto che la sperimentazione dello Sputnik non sia stata eseguita su vasta scala. È ciò, primariamente ad aver contrariato Francois Balloux, coordinatore dello studio su Nature il quale ha definito la registrazione “decisione avventata e incosciente: non è etico“.

Un commento poco gradito ai sovietici che lapidariamente hanno risposto che il farmaco è sicuro. Giunge dal ministro alla Salute russo, Mikhail Murashko, la considerazione più tranciante: “Pare che i colleghi esteri subiscano una sorta di competitività rispetto al vaccino russo e si stanno esprimendo – riporta RaiNews- con considerazioni prive di fondamento, a nostro avviso”. Il numero uno della Sanità russa ha proseguito affermando: “Il nostro vaccino è una soluzione che si basa su dati certi“.

Coronavirus, salgono i casi in Germania: la situazione a livello globale

Erano trascorsi tre mesi esatti da quando in Germania si registrarono numeri di contagio che superavano le mille unità in 24 ore. Ieri, questo trend positivo si è infranto dinnanzi alle rilevazioni che hanno contato ben 1.226 casi in un giorno. A riferire i dati il Robert Koch Institut che da circa una settimana continua a fornire notizia di numeri drammatici.

Nel Paese di Angela Merkel, dall’inizio dell’emergenza ad oggi, i casi totali di contagio sono stati 218.519, i decessi 9.207, mentre 198.800 le guarigioni. L’allarme però non è limitato ai confini tedeschi, è l’intera Europa che preoccupa nel quadro complessivo. Spagna e Francia non navigano in acque migliori. Anche il Belgio pare essersi accorto che la situazione è divenuta pericolosa.

Governo, qual è il nuovo piano per bloccare i contagi

La curva dei contagi, in Italia, sta registrando una risalita. Che siano di importazione o che provengano da immigrati che sbarcano sulle coste, poco rileva ai fini del quadro epidemiologico. Restano casi e numeri su cui porre attenzione.

Il Governo proprio in tale ottica avrebbe deciso di attuare misure più stringenti, varando svariate ipotesi per il contenimento. In primo luogo l’uso obbligatorio della mascherina, poi contingentare gli ingressi negli esercizi pubblici.

Qualora i dati dovessero rimanere preoccupanti è possibile che si valuti l’opzione di indire lockdown locali ed aumentare i controlli reclutando personale da altri organi, come ad esempio la Protezione Civile.

