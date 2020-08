Creduto morto, sono state celebrate anche le esequie. Eppure un uomo egiziano era vivo e vegeto. E’ stato ritrovato mesi dopo

Pirandello profeta. Ebbene si, il celebre autore siciliano nella sua famosissima opera Il fu Mattia Pascal aveva descritto una storia a tratti simile a quella che stiamo per raccontarvi.

Un uomo di 40 anni, Mohammed El-Gammal, era scomparso da Il Cairo, in Egitto, al punto che i familiari, ormai rassegnati, erano convinti della sua morte. Non era la prima volta che si allontanava da casa ma aveva sempre fatto ritorno.

Mohammed è un ex insegnante, purtroppo sofferente di disturbi mentali. In virtù di questa circostanza, i suoi congiunti pensavano che il suo destino fosse stato nefasto non potendo nemmeno immaginare a quale disgrazia potesse essere incappato senza avere le capacità per reagire.

Creduto morto, un epilogo sconvolgente