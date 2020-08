Deraglia treno in Scozia: “È molto grave” – ULTIMA ORA

Treno (foto Pixabay)Un treno è deragliato a Stonehaven, stiamo parlando del nord-est della Scozia, in una zona che negli ultimi mesi è stata colpita in particolar modo da maltempo e inondazioni. Il primo ministro scozzese, ovvero Nicola Sturgeon, in un tweet ha parlato di un incidente estremamente grave. Non sono ancora state fornite notizie riguardo il bilancio di eventuali vittime. Dalle immagini diffuse sui social, si vede però una nuvola di fumo alzarsi dal convoglio.

Leggi anche —> In Russia arriva il primo vaccino per il Covid, dubbi dal mondo Occidentale

Grave incidente in Scozia, un treno è deragliato a Stonehaven

Leggi anche —> La Russia approva il vaccino Sputnik V ma ci sono problemi di sicurezza