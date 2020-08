Dieta ferrea e nessun risultato. Il motivo svelato dalla scienza

Dieta ferrea e pochi risultati. Il numero sulla bilancia non scende e non capiamo il perché. Le motivazioni arrivano da un innovativo studio scientifico

Alzi la mano chi, guardandosi allo specchio, non ha mai visto quel rotolino da voler necessariamente eliminare. Complici modelli fasulli da imitare e una società che ci vuole sempre perfetti ad ogni costo, perdere peso e trovare pace con il nostro corpo risultano essere traguardi condivisi da tutti.

In realtà non saranno mai troppo poche le parole spese per dire che essere nel peso forma è principalmente una questione di salute. Essere magri non significa necessariamente stare bene, ciò che introduciamo nel nostro organismo determina decisamente il nostro stato fisico.

Essere sovrappeso o obesi comporta però una serie di altre patologie che incidono con rilevanza sulla qualità e sulla nostra aspettativa di vita. Non un’esigenza estetica quindi, perdere peso (se necessario) è una vera e propria battaglia per se stessi.

Quante volte però vi è capitato di mettervi a regime, sottoporvi ad una dieta ferrea e non ottenere i risultati sperati? Magari il sentimento di frustrazione vi ha spinto ad abbandonare ogni buon proposito. Il motivo che sta dietro questo fallimento viene spiegato direttamente dalla scienza che ci illumina al riguardo.

Fallimento della dieta. Nessun allarmismo, ecco svelato il motivo