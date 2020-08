La bellissima Diletta Leotta trova sempre il modo per calamitare gli occhi dei suoi innumerevoli followers su di sé. L’ultimo scatto è da infarto.

Visualizza questo post su Instagram Lente mattinate estive ☀️ Un post condiviso da 🌸Diletta Leotta🌸 (@dilettaleotta) in data: 12 Ago 2020 alle ore 4:44 PDT

Le vacanze estive per Diletta Leotta sono il momento ideale per continuare a deliziare la sua foltissima fanbase. La 28enne siciliana si trova attualmente a Catania, dove è nata, per trascorrere il mese di agosto con la famiglia. Ed anche con gli amici di stanza nella città etnea.

Se in questi giorni l’abbiamo vista immersa nelle acque del mare con un succinto bikini, oppure spensierata in barca o sorridente distesa in spiaggia, ecco ora che possiamo ammirarla in altre vesti. Poche vesti. La Leotta infatti si mostra con un tenue sorriso, capace comunque di scaldare i cuori di tanti. Lei è seduta sul terrazzo con il mare sullo sfondo. E ha indosso solamente una camicia a righe di tessuto leggero. Per il resto la scena è occupata dalla sua dolce espressione e soprattutto da un paio di gambe da fare girare la testa.

Diletta Leotta, sempre più regina di Instagram