Da ‘Dirty Dancing’ ad oggi, come è cambiata nel corso del tempo Jennifer Gray, l’attrice che interpretava il ruolo della timida e bella Baby.

In tanti che hanno assistito alla prima proiezione di ‘Dirty Dancing‘ – e magari anche alle successive nel corso degli anni in televisione o dvd – ricorderanno Baby. Si tratta dell’amatissimo personaggio interpretato dall’attrice Jennifer Gray. Ed in molti si chiedono cosa faccia oggi quest’ultima.

LEGGI ANCHE –> Dirty Dancing 3 è ufficiale: si farà. Nel cast c’è anche Baby

Nativa di New York, dove è venuta al mondo il 26 marzo 1960, assumeva le fattezze di Frances Houseman, detta Baby, per l’appunto, per via della timidezza che contraddistingueva il suo personaggio. Lei aveva una vera e propria infatuazione per Johnny, il ballerino interpretato invece dal compianto Patrick Swayze. E dopo ‘Dirty Dancing’, la Gray ha preso parte a diversi altri film di successo, come ad esempio ‘The Cotton Club’ ed ‘Alba Rossa’. Ma come spesso accade, il primo personaggio è quello con il quale il pubblico ti riconosce e rappresenta una sorta di etichetta che non lascia più l’attore o l’attrice di turno. È questo il caso proprio di Jennifer. La quale purtroppo ha fatto parlare di sé per l’eccessivo ricorso alla chirurgia plastica.

LEGGI ANCHE –> Giovanna Civitillo in costume: la bella mogliettina di Amadeus toglie il fiato – FOTO

Dirty Dancing, come è cambiata Jennifer Gray oggi è cambiata

Già nei primi anni ’90 scelse di optare per il bisturi e di rifarsi il naso. Un intervento che però non la soddisfò, al punto da portarla ad affermare quanto segue. “Entrai in sala operatoria da attrice famosa e ne uscii da perfetta sconosciuta. Da allora si è parlato di me per una brutta operazione”. Per quanto riguarda l’amore, Jennifer Gray ha avuto delle relazioni con Matthew Broderick, Michael J. Fox e Johnny Deep, per poi sposarsi nel 201 con Clark Gregg. Broderick attualmente fa coppia fissa con l’attrice Sara Jessica Parker. Da Gregg, regista ed attore a sua volta Jennifer ha avuto anche la figlia Stella, oggi 19enne.

LEGGI ANCHE –> Diletta Leotta | strega con le sue gambe in bella mostra | FOTO

Nel 2010 ha scoperto di avere un nodulo maligno al collo che ha richiesto un ricovero in ospedale e la mozione chirurgica. Oggi l’attrice sta bene ed in tempi recenti ha preso parte alle serie tv ‘Red Oaks’ e ‘Grey’s Anatomy’, apparendo in rispettivamente 21 e 4 episodi tra 2017 e 2019.