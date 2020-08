Disney, nuovo restyling per il logo della casa cinematografica

“The mouse has officially killed the fox”. La Disney ha ufficialmente cancellato la Fox, che da oggi non esiste più per le sue divisioni cinematografiche

Dopo il cambio di nome dello studio cinematografico, avvenuto qualche mese fa, Disney cancella tutto ciò che resta del marchio 20th Century Fox.

Gli studi 20th Century Fox e Fox Searchlight Pictures sono stati rinominati ufficialmente 20th Century Studios e Searchlight Pictures. La scelta sarebbe stata resa obbligata secondo le prime indiscrezioni per renderli riconoscibili dai canali d’informazione di Ruper Murdoch da cui la casa madre vuole scostarsi anche per le sue simpatie esplicite verso il presidente Donald Trump.

Un sospetto però c’era già stato quando presentando Disney+ non era stato indicato il logo Fox, a differenza di Marvel, LucasFilm e National Geographic. Restano alla Fox canali come come Fox Entertainment, Fox Sports e Fox News che però non hanno niente a che fare con Disney.

Addio 21th Century Fox, all’attivo quasi 85 anni da Oscar

Si conclude quindi una storia iniziata nel lontano 1935 con la fusione della Twentieth Century Pictures e la Fox Film Corporation e proseguita poi nel 1994 con la nascita dello studio, allora sperimentale, Fox Searchlight Pictures: a questa si deve infatti il lancio degli studios tra i colossi nelle produzioni cinematografiche hollywoodiane.

Il primo grande capolavoro era stato Furore del 1940 di John Ford, per cui il leggendario cineasta vinse l’Oscar, Cleopatra (1963), Frankenstein Junior (1974) al primo Guerre Stellari (1977), Titanic e Avatar firmati da James Cameron. Ma la lista prosegue.

La Disney si lancia in una nuova era dando un taglio netto a quasi un secolo di storia di grande cinema. La speranza è che non venga intaccato lo spirito di questo studio che regala grandi emozioni a grandi e piccini.

