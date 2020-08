Edoardo Vianello e il lutto, Diaco lo difende: “Non se ne deve parlare in tv”

Edoardo Vianello: la morte della figlia Susanna rimane un dolore privato. Diaco ad “Io e te” dice no a spettacolarizzare il dolore

Edoardo Vianello, grande artista del panorama italiano, è stato ospite ieri nella trasmissione di Pierluigi Diaco in onda su Rai 1 subito dopo il Tg1 delle 13, “Io e te”.

Grande spazio per il ricordo della sua carriera e tutta la sua lunga e prestigiosa storia artistica, dall’infanzia e le primissime canzoni fino a quelle più famose e amate come Abbronzatissima​, Pinne fucile ed occhiali, Guarda come dondolo, I Watussi, Tremarella e molte altre. Un grande omaggio a Vianello nel pomeriggio Rai costruito ad hoc per celebrare il grande autore.

Solo questo e nulla più, Diaco non ha voluto macchiare questa bella e importante cartolina con tinte nere che seppur ci sono state nella vita di Vianello ha voluto lasciare fuori.

Edoardo Vianello e la morte della figlia: “Non serve parlarne”