Elisa Isoardi, una sirena tra le acque ed un lato A esplosivo – Foto

Elisa Isoardi e le vacanze in Costa Azzurra: relax al mare per la presentatrice che incanta il popolo di Instagram con le sue morbide forme

Visualizza questo post su Instagram Maschera e nanna 😁buonanotte dalla #promenadedesanglais #nice Un post condiviso da Elisa Isoardi (@elisaisoardi) in data: 10 Ago 2020 alle ore 4:54 PDT

Estate e vacanze in quel di Nizza per Elisa Isoardi che si gode il mare della Costa Azzurra ma non solo. Le sue giornate, infatti, sono scandite anche da momenti di allenamento e preparazione in vista degli impegni lavorativi che l’aspettano.

L’ex di Matteo Salvini sarà infatti una dei prossimi concorrenti di Ballando con le Stelle. Per questo per lei gli allenamenti sono già iniziati. Non ancora in sala prove ma direttamente da Nizza la conduttrice Rai si mette alla prova e lo dimostra nelle sue Instagram Stories.

È qui che manda un messaggio diretto a Milly Carlucci per dare prova del suo allenamento: “Stamattina abbiamo detto no ai cornetti e sì alla camminata veloce” ha detto.

È carica Elisa Isoardi per tornare in tv e in una veste inedita. Lo dice chiaramente, senza indugi. Ma oltre all’allenamento è normale che ci siano anche i momenti di relax. Ed è in queste occasioni che mostra il meglio di sé.

Elisa Isoardi, al mare il suo bikini è da urlo: forme da infarto