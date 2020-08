Secondo Forbes è lui l’attore più pagato del 2020: scopri la classifica

Forbes ha diffuso la classifica dei guadagni delle star di Hollywood di questo 2020: al primo posto non c’è stata nessuna modifica, è sempre lui l’attore più pagato

È sempre lui l’attore più pagato al mondo, Dwayne Johnson, che nell’ultimo anno ha guadagnato ben 87.5 milioni di dollari. Lo rivela la rivista Forbes che ci tiene a far sapere al pubblico quanto intascano le star di Hollywood e non solo. Seppur con qualche milione in meno rispetto allo scorso anno, Johnson continua a non avere rivali. Solo 23 milioni li ha ricevuti per “Red Notice”, di cui sono state interrotte le riprese a causa dell’emergenza Coronavirus. Caso vuole che al secondo posto ci sia proprio un altro componente del cast, Ryan Reynolds, con un guadagno annuo pari a 71.5 milioni di dollari. Sull’ultimo gradino del podio c’è l’attore di “Spencer Confidential” Mark Walhberg con “soli” 58 milioni.

La top 10 degli attori più pagati del 2020

Spiccano nella Top 10 dei più pagati anche Ben Affleck e Vin Diesel, al quarto e quinto posto, separati solo da un milione. Lo stesso vale per Will Smith e il creatore del musical “Hamilton” Lil-Manuel Miranda. Al sesto posto la star di Bollywood Akshay Kumar, mentre chiudono al nono e al decimo Adam Sandler e Jackie Chan.

Dwayne Johnson – 87.5 millioni Ryan Reynolds – 71.5 millioni Mark Wahlberg – 58 millioni Ben Affleck – 55 millioni Vin Diesel – 54 millioni Akshay Kumar – 48.5 millioni Lin-Manuel Miranda – 45.5 millioni Will Smith – 44.5 millioni Adam Sandler – 41 millioni Jackie Chan – 40 million

Seguirà la classifica delle attrici più pagate, con la quale sarà possibile stabile quella completa delle star di Hollywood con il maggior guadagno del 2019-2020.

