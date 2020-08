Sempre bellissima, Giulia De Lellis si mette in testa una tiara che simbolicamente le conferisce il titolo di bellissima tra le bellissime dei social. In tantissimi perdono la testa per lei.

Negli ultimi tempi si sta parlando davvero molto di Giulia De Lellis. Colpa delle voci che vorrebbero la relazione con Andrea Damante in crisi. Lei però ha prontamente smentito ogni gossip relativo ad una presunta nuova crisi con il suo fidanzato.

LEGGI ANCHE –> Antonella Clerici vuole te | casting per ‘È sempre Mezzogiorno’ | FOTO

Intanto però la 23enne romana ne approfitta sempre per realizzare degli scatti attraverso i quali continuare ad apparire bellissima come sempre. Se qualche giorno fa l’abbiamo potuta ammirare in versione sposina, in occasione di uno shooting fotografico (ed il vestito se lo è portato a casa, scherzandoci su, n.d.r.) ora vediamo la celebre influencer con in testa una tiara. E subito più di un ammiratore ne ha approfittato per nominarla “la più bella dei social”. Un titolo che certamente alla De Lellis spetta di diritto.

LEGGI ANCHE –> Tokyo de ‘La Casa di Carta’: Sei FOTO, una più bella dell’altra

Giulia De Lellis, sempre più bella in qualsiasi modo lei posi