Ha vinto Sanremo 1999, com’è diventata e cosa fa ora

Il Festival di Sanremo 1999 è stata l’edizione presentata da Fabio Fazio che inizialmente doveva essere affiancato da Claudio Baglioni per riproporre la coppia del programma ‘Anima mia’ ma poi il cantante rifiutò

Il Festival di Sanremo 1999 fu l’edizione che vide Fabio Fazio alla guida della kermesse canora affiancato dalla top model e attrice francese Laetitia Casta e dal premio Nobel Renato Dulbecco. Tra le novità vinse Alex Britti con la bellissima canzone ‘Oggi sono io‘, rifatta anche da Mina nel 2006. Terza classificata si posizionò Mariella Nava con ‘Così è la vita‘ mentre sul secondo gradino del podio salì Antonella Ruggiero con il brano ‘Non ti dimentico (Se non ci fossero le nuvole)’. Al quarto posto Enzo Gragnaniello e Ornella Vanoni presentarono ‘Alberi‘. Il premio Mia Martini andò invece a Daniele Silvestri. Una bella perfomance fu anche quella di Nino D’Angelo accompagnato da Brunella Selo con il brano ‘Senza giacca e cravatta‘.

La vincitrice di Sanremo 1999

La vincitrice di Sanremo fu Anna Oxa con la sua ‘Senza pietà‘, esattamente 10 anni dopo alla vittoria conquistata in coppia con Fausto Leali con la meravigliosa ‘Ti lascerò‘. La canzone che trionfò nell’edizione sanremese del 1999 è stata scritta da Alberto Salerno e Claudio Guidetti e poi aggiunta nell’omonimo album. Anna Oxa oggi ha 59 anni e l’ultima apparizione televisiva è stata nella trasmissione di Amici di Maria De Filippi nel 2016 come giurata d’eccezione. Nel 2019 è tornata a cantare in un tour, esibendosi anche in Slovenia.

Classifica dei Campioni in gara al Festival di Sanremo 1999

1º Anna Oxa Senza pietà

2º Antonella Ruggiero Non ti dimentico (Se non ci fossero le nuvole)

3º Mariella Nava Così è la vita

4º Enzo Gragnaniello con Ornella Vanoni Alberi

5º Stadio Lo zaino

6º Al Bano Ancora in volo

7º Marina Rei Un inverno da baciare

8º Nino D’Angelo Senza giacca e cravatta

9º Daniele Silvestri Aria

10º Nada Guardami negli occhi

11º Eugenio Finardi Amami Lara

12º Gatto Panceri Dove dov’è

13º Gianluca Grignani Il giorno perfetto

14º Massimo Di Cataldo Come sei bella

