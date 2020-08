Hit parade 1981, erano le canzoni dell’estate: ve le ricordate?

Hit Parade del passato, ecco tutte le canzoni che hanno animato l’estate del 1981. Ve le ricordate tutte? Riscopriamole insieme.

La musica è lo specchio del tempo. Le canzoni che abbiamo ascoltato recano una traccia di chi eravamo, si legano a ricordi indissolubili, rievocano emozioni passate. Oggi torniamo indietro al 1981, un anno ricco di avvenimenti (musicalmente parlando, ma non solo). Riviviamo insieme tutte le canzoni che hanno animato quella lunga estate.

Hit Parade del passato: tutte le canzoni del 1981

Il 1981 fu l’anno sia dell’attentato che delle nozze del secolo. Mentre il 13 marzo Papa Giovanni Paolo II scampava miracolosamente alla morte, il 29 luglio di quello stesso anno il Principe Carlo e Lady Diana siglavano un matrimonio tutt’altro che felice, che avrebbe fatto a lungo parlare negli anni a venire. Ma il 1981 fu un anno movimentato per molti altri aspetti: dalla tragedia di Alfredo Rampi, al lancio del primo shuttle da parte della NASA. Fu proprio nel 1981 che l’industria dell’intrattenimento lanciò prodotti di fama mondiale come la serie TV Dallas ed il celebre videogioco Pacman.

Quell’estate, in cima alla Hit Parade c’era “(Out here) On My Own”, singolo d’esordio della bambina prodigio Nikka Costa, che al tempo aveva solo 9 anni. A seguire “Enola Gay” degli Orchestral Manoeuvres e “Woman in love” di Barbra Streisand.

Tra i singoli italiani più ascoltati troviamo invece “Maledetta primavera” di Loretta Goggi, “Per Elisa” di Alice e “Semplice” di Gianni Togni, canzone di discreto successo, che tuttavia non arrivò mai a doppiare la fortunatissima “Luna”, con la quale il cantante aveva regnato indiscusso l’anno precedente.

Ma a far ballare quell’estate furono sicuramente due delle canzoni più longeve degli anni ’80: “Chi fermerà la musica” de I Pooh e “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri. Gli artisti genovesi dominavano la classifica anche con un altro brano dal titolo “M’innamoro di te”.

Tra gli album più ascoltati del 1981, troviamo invece “Strada Facendo” di Claudio Baglioni. Numerosi i brani dell’album che quell’anno scalarono le classifiche, dall’omonimo singolo alla celebre e malinconica “Via”.

