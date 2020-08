Zodiaco, scopriamo i cinque segni più tradizionalisti

Questi cinque segni dello Zodiaco sono più restii ai cambiamenti e preferiscono mantenere un piede in quel passato che sembra darli una maggiore sicurezza

I segni zodiacali permettono di individuare e sottolineare alcuni tratti caratteristici delle persone, che spesso anche inconsciamente vengono influenzate dagli astri. Nel dibattito che divide i tradizionalisti dai moderni questi cinque segni tendono ad avere un stretta maggiore sul passato rispetto ad altri.

I cinque segni zodiacali più tradizionalisti

Uno dei segni dello Zodiaco più tradizionalista è quello della Vergine che non ama cambiare, anzi, preferisce conservare tutto. Anche quando sarebbe arrivato il momento di rinnovarsi. Il segno della Vergine ama spesso seguire schemi classici, specie sul lavoro. Lo stesso vale per il Capricorno, che applica questi schemi fissi anche sul concetto di coppia e famiglia. Spesso all’antica, rappresenta pero’ un punto fermo e di riferimento il più delle volte. Non ama ricevere sorprese sul suo cammino, che deve essere diritto senza interruzioni fino alla meta.

Anche il Cancro vive la famiglia in modo tradizionale, costruendo il proprio nido e vivendoci al suo interno in totale serenità. Se in alcuni aspetti è molto tradizionalista, in altri, come in quello sessuale, è invece portato a sperimentare senza seguire schemi fissi. A differenza del segno del Toro. Tradizionalista d’hoc, nella famiglia, nel lavoro e nella sessualità. Questo non significa che non ami soddisfare chi gli sta intorno, anzi. Si impegna a creare un clima ricco di amore, anche se per farlo non intende allentare i suoi paletti.

Infine c’è l’Ariete, un altro segno particolarmente restio a modificare le sue abitudine e in generale ad apportare cambiamenti nella sua vita. Il più delle volte il segno dell’Ariete non si sente neanche portato a doverlo fare, pienamente soddisfatto e in pace nella propria sicurezza.

