Arriva la decisione che sorprende tutti, con Ilaria D’Amico che informa della scelta presa da lei. “Gigi (Buffon, il suo compagno, n.d.r.) approva in toto”.

Intervista da ‘Il Corriere della Sera’, Ilaria D’Amico conferma di avere preso una decisione davvero inaspettata. Dopo 18 anni infatti lei stessa annuncia di avere preso la scelta di lasciare la redazione sportiva di Sky, all’interno della quale ha curato diversi programmi. In prevalenza ‘Sky Calcio Show’, incentrato sulla Serie A.

“L’ho fatto perché sento il bisogno di trovare nuovi stimoli e di affrontare nuove sfide”, fa sapere la compagna di Gigi Buffon. La quale spiega anche come il portiere della Juventus sia stato il suo primo sostenitore ed abbia appoggiato ogni sua scelta. “Lui mi incoraggia sempre. Per quanto mi riguarda, a volte è capitato che io facessi delle incursioni anche nell’attualità. Stavolta però non è più possibile”. Il motivo è da ricercare nella famiglia allargata, come spiega la stessa D’Amico. E nel fatto che il suo desiderio di volere trovare più tempo per fare da mamma ed anche da compagna, a 46 anni, abbia ormai prevalso. Questo non vuol dire che lascerà la televisione, anzi.

Ilaria D’Amico: “Basta col calcio, cerco nuove sfide professionali”

La D’Amico rimarrà ancora in Sky, per condurre un programma di attualità. “Mi piacerebbe che fosse incentrato sull’importanza che rivestano i social network nella nostra vita. E che il tutto abbia come target un pubblico giovane”. Non mancano i momenti belli da ricordare, come l’esordio assoluto a ‘Sky Calcio Show’. Era il 30 agosto 2003, proprio il giorno del suo compleanno. E poi quando, di ritorno in trasmissione dopo la gravidanza, Vialli le fece segno di avere il seno macchiato per via della recente poppata del figlio Pietro. “Da allora vesto solo di nero”.

E sul rapporto con Buffon lei svela anche un retroscena. Quando capì di essere davvero innamorata di lui, andò dall’editore di Sky Italia per rassegnare le dimissioni, qualora fosse stato riscontrato un conflitto di interessi. Ma ebbe massima disponibilità: “Ilaria, Sky ti ha sposato prima”, mi dissero”.