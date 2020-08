Dormire poco fa male: cause e rimedi per curare l’insonnia

L’insonnia è certamente una patologia che non va trascurata. Sono molte le persone che non riescono a dormire bene la notte.

L’insonnia, se prolungata, cagiona dei danni fisici e psichici che emergono solo quando cominciano ad essere irreversibili. Ecco perché bisogna intervenire prontamente.Secondo gli esperti, gli adulti dovrebbero dormire tra le 7 e le 9 ore a notte ma solo una piccola parte riesce a raggiungere questi traguardi. Lo stress infatti della vita di tutti i giorni non consente all’organismo di dormire bene. Un’atteggiamento questo che si tramuta in stanchezza nel corso della giornata e nervosismo.

Insonnia, quali sono i segnali da non sottovalutare

Addormentarsi appena ci si mette a letto, è certamente un campanello d’allarme: sul punto, gli esperti vanno oltre indicando i tempi minimi necessari per addormentarsi, tra i 15 ed i 20 minuti. Addormentarsi davanti la TV o in generale durante le ore del giorno sicuramente dimostra una scarsa qualità del sonno notturno; il fisico cerca infatti di recuperare le energie di cui ha bisogno per affrontare la giornata. Parimenti, se la mattina si ha fatica a svegliarsi, spesso questo non è indice di pigrizia ma di cattiva qualità del sonno.

Sono numerose le conseguenze nocive dell’insonnia: questa patologia infatti incide su tutto l’organismo, alterando la concentrazione o provocando dei problemi di peso. Lo stress che può essere correlato ad un cattivo riposo notturno, può favorire infatti la produzione di cortisolo, l’ormone dello stress.

Pasti sani ed un buon allenamento fisico da svolgere durante la giornata – si sconsiglia la sera – possono aiutare a migliorare il ciclo sonno-veglia. Se questi accorgimenti dovessero risultare inefficaci, è sempre bene rivolgersi ad un medico.

