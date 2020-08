La Casa Nella Prateria, ricordate Caroline? Oggi ha 78 anni ed è così – FOTO

La Casa Nella Prateria, ricordate Caroline? Oggi ha 78 anni ed è così. Sono passati tantissimi anni ma mamma Caroline è sempre meravigliosa

La Casa nella Prateria è stata una serie tv che è andata in onda tra il 1974 e il 1984. Una serie ambientata nel 1800 che racconta la storia della famiglia Ingalls, composta da numerosi componenti tra cui la mamma Caroline Ingalls, una donna molto dolce. Dopo tutti questi anni, che fine ha fatto? Eccola qua.

ERA LUKE IN UNA MAMMA PER AMICA, OGGI A 61 ANNI ECCOLO QUI –> LEGGI QUI

Era Caroline ne La Casa Nella Prateria, oggi a 78 anni è così

E

Karen Grassie oggi ha ben 78 anni: vola proprio il tempo, vero? Nonostante tutti questi anni è ancora una bellissima donna. Non è l’unica esperienza televisiva che ha fatto quella della serie tv, ma ha recitato anche in La Signora in Giallo, My Greatest teacher, Tales of everyday magic e Wyatt Earp.

Karen è nata a Berkley e si è diplomata alla Ventura High School, per poi alla fine completare gli studi all’Università della California dove si è laureata in arte drammatica nel 1965. Quando prese parte nell’amata serie tv che l’ha resa indimenticabile, venne scelta tra 47 donne che si presentarono per fare il provino. Per un periodo ha lavorato anche nel mondo del teatro, mentre per quanto riguarda la sua vita amorosa ha avuto ben tre matrimoni.

Era Rory in Una Mamma Per Amica, oggi a 38 anni è così –> LEGGI QUI

L’ultimo matrimonio si è concluso nel 2000, e dal secondo ha adottato una figlia di nome Lily.