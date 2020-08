Lady Gaga rivela in radio la sua dipendenza farmacologica

Lady Gaga ospite di una trasmissione radiofonica ha spiegato di usare uno psicofarmaco prescritto per il trattamento della schizofrenia

“Spesso non riesco a controllare ciò che fa il mio cervello“. La cantante 34enne Lady Gaga ha esordito così durante un’intervista radio in videochat con Zane Lowe commissionata da radio Beats 1 di Apple Music qualche settimana fa per parlare dell’ultimo album Chromatica uscito a maggio 2020.

Non si è trattata della solita intervista legata alle ultime uscite musicali e i progetti futuri dell’artista di origini italiane, ma ha approfondito quella che è la vita privata dei Lady Germanotta. Il video dell’intervista però è diventato virale solo negli ultimi giorni.

Lei, trucco pesante, parrucca rosa e outfit en pendant, ha confessato che da anni ormai assume un farmaco antipsicotico, l’olanzapina, usato per trattare la schizofrenia e il disturbo bipolare. La cantante ne ha parlato schiettamente e ha anche confessato il perché della sua assunzione diventata ormai obbligatoria per lei.

Lady Gaga, “Il mio cervello in certi momenti ne ha bisogno”