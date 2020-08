Come è cambiata Maria Teresa Ceglia, concorrente di Masterchef

Il 2020 per Maria Teresa Ceglia si è rivelato ricco di soddisfazioni: cucina, lavoro e soprattutto maternità

La concorrente di Masterchef 2019-2020, Maria Teresa Ceglia, non sarà stata forse la vincitrice del noto programma culinario ma, di sicuro, ha vinto sia nella vita lavorativa che famigliare.

A marzo di quest’anno, infatti, è diventata la mamma di Giorgio, al quale ovviamente sono rivolte tutte le sue attenzioni; tuttavia non ha dimenticato la sua passione, la cucina, cui sta dedicando del tempo per perfezionarsi.

Accanto alla sua attività lavorativa come consulente finanziario, la donna non ha voluto infatti rinunciare al grande piacere che le procura stare tra i fornelli; un’attività cui si è dedicata fin da piccola accanto alla zia e alla nonna.

Maria Teresa Ceglia: la svolta dopo Masterchef

Giunta in finale, Maria Teresa si è contraddistinta durante la scorsa edizione del programma per bravura, grinta e caparbietà; qualità che le hanno consentito di farsi largo tra gli altri concorrenti anche al prezzo di qualche litigio.

Nativa di Cerignola, in provincia di Foggia, la donna aveva dichiarato in un’intervista la sua passione per la cucina, considerata vera e propria “valvola di sfogo” nei fine settimana, al riposo da lavoro. E’ stato suo marito a fare da “cavia” per i suoi piatti, da quelli più semplici a quelli più complessi. E sempre suo marito l’ha spinta a partecipare ad un programma al quale, peraltro, era già affezionata e che le regalato una buona dose di soddisfazioni.

Quella più grande, però, è ovviamente per il piccolo Giorgio, nato il 24 marzo 2020 dall’unione col marito Francesco: un’avventura certamente molto più avvincente di qualsiasi altra!

