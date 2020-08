Ostaggio Duomo Milano, una guardia giurata colta di sorpresa da un uomo che lo ha minacciato con un’arma. Interviene immediatamente la polizia.

Panico nel Duomo di Milano dove verso ora di pranzo, alle ore 13:00, una guardia giurata lì in servizio è finita nelle mani di un maniaco. L’uomo è armato e ha colto di sorpresa il vigilantes minacciandolo con un coltello. La Questura si è subito interessata al caso, facendo sapere che è risultato tempestivo l’intervento della Polizia e di altri agenti di guardia. Proprio un mediatore dei poliziotti è riuscito a mettersi in contatto con l’individuo armato, contrattando il rilascio dell’ostaggio. Poi ha anche abbandonato l’arma lasciandosi arrestate. Da quanto risulta sarebbe un cittadino straniero, già portato proprio in Questura.

Duomo Milano, cittadino prende in ostaggio una guardia giurata: la vicenda è già finita

È stato disarmato in un momento di distrazione, durante le delicate fasi in cui parlamentava con vari funzionari della Questura, l’uomo che alle 13 ha preso in ostaggio una guardia giurata nel Duomo di Milano. L’uomo, di origine straniera, avvicinato dal vigilante nei pressi dell’altare, ha estratto un coltello, glielo ha puntato alla gola e lo ha fatto inginocchiare. ll tutto è durato presumibilmente pochi minuti. L’uomo infatti era proprio un attimo prima fuggito a un controllo sulle scale della cattedrale.

