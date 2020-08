Raffaella Fico in versione patinata, ma gli haters insorgono – Foto

Raffaella Fico direttamente da Mykonos insieme al suo nuovo amore presa di mira dal web: commenti offensivi e pesanti per lei

Raffaella Fico si gode le sue vacanze. A differenza di molte star dello spettacolo che hanno scelto l’Italia per questa estate 2020 post Covid, la supersonica riccia ex del Grande Fratello, è volata invece in Grecia, in una delle isole più ambite.

L’ex di Mario Balotelli si trova da alcuni giorni a Mykonos e senza indugi mostra il suo relax in posti e cornici favolose. Tra piscine bollenti e tramonti che non sono da meno, Raffaella ha infiammato Instagram mostrandosi senza veli o con bikini mozzafiato che accentuano le sue forme sinuose al calar del sole.

Molto seguita sui social ma anche dal gossip, accantonata una volta per sempre la storia con il notissimo calciatore, padre di sua figlia Pia, Raffaella ha avuto diverse storie, tutte con personaggi benestanti e dello showbiz.

Al momento il suo cuore batte per Giulio Fratini, un facoltoso imprenditore che si trova nelle mai un impero enorme costruito da suo nonno e da suo padre. È stato inserito da Forbes nella classifica dei cento talenti under 30 più promettenti. Raffaella da poco ha ufficializzato la storia e lo ha definito un compagno ideale: “Ha tutte le caratteristiche che mi piacciono in un uomo…” ha detto. Ed è proprio insieme a lui nell’ultima foto che ha fatto molto discutere.

Raffaella Fico insieme a Fratini, presa d’assalto dal web