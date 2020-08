Ursula Corbero, Tokyo de La Casa di Carta, ha condiviso delle foto per il suo compleanno sui social network che hanno letteralmente fatto impazzire i fan dell’attrice

Visualizza questo post su Instagram 🐹🍧👅✨ Un post condiviso da Úrsula Corberó 🐣 (@ursulolita) in data: 22 Lug 2020 alle ore 8:46 PDT

Ursula Corbero, conosciuta dal pubblico di Netflix per il ruolo di Tokyo de ‘La casa di Carta’ ha condiviso su Instagram ben sei foto per festeggiare il suo compleanno. La bella “ladra” compie 31 anni. Ursula è vestita con una lunga maglietta blu a mezze maniche ma indossa solo questa visto che in bella mostra ci sono le sue gambe perfette. Tra le curiosità che riguardano la Tokyo de ‘La casa di carta‘ troviamo che è stata tra le attrice della fiction Rai, ‘La dama velata’ con Lino Guanciale e Miriam Leone. Nel suo Paese, la Spagna è considerata un esempio da seguire per quanto riguarda stile e moda. La Corbero infatti come le influencer ha un gran seguito su Instagram, conta infatti ben oltre i 20 milioni di follower sul social network. Inoltre alcuni la considerano come la nuova Cindy Crawford. Nel 2014 è stata nominata donna dell’anno dalla rivista maschile Men’s Health.

LEGGI ANCHE -> Alessia Marcuzzi, sguardo da studentessa sexy, i fan insorgono -FOTO

Le foto di Tokyo de ‘La Casa di Carta’