Le immagini sconvolgenti dell’abbandono di un cane: donna denunciata – VIDEO

Usa, una donna abbandona il suo cane all’interno di un parco negli Stati Uniti: l’animale è stato salvato e lei denunciata.

Abbondare un cane o qualsivoglia altro animale è un atto vile e prima ancora un reato. Ogni anno, però, nonostante le innumerevoli campagne di sensibilizzazione ed il pugno duro dei Governi accade che d’estate il fenomeno registri i suoi massimi picchi.

Già perché d’inverno l’animale fa sentire meno soli, la sua accoglienza di rientro a casa fa sentire più amati. Ma quando arrivano le vacanze, quando ci si vuol sentire spensierati ci si dimentica di aver assunto un impegno nei confronti di un essere indifeso, che ha bisogno di cure ed attenzioni. Ed allora il modo migliore per godersi il relax senza dover badare a ricercare un luogo in cui, il proprio cane, sia ben accetto e possa trascorrere anch’egli momenti felici si decide di esser vigliacchi.

Si fa salire l’animale in auto e lo si illude di portarlo a fare un giro. La realtà è ben diversa. Una volta giunti in autostrada oppure in un luogo lontano da casa, lo si abbandona. Così, come una spugna si cancellano i ricordi, le emozioni e si calpesta la vita di chi fino a quel momento aveva fatto parte della quotidianità. È quello che è accaduto ad un povero cane un Golden Retriever in USA, nello Stato di Washington, abbandonato dalla sua padrona.

USA, donna abbandona il suo cane: denunciata