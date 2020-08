Valentina Vignali come Rossella O’Hara, ma il suo fisico incanta tutti – FOTO

Valentina Vignali continua ad ammaliare e sorprendere per la grande allegria che traspare dai suoi scatti sui social, soprattutto in vacanza

La 29enne Valentina Vignali, famosa cestista e da poco anche influencer italiana, è molto attiva sui social e ama condividere con i suoi 2 milioni di follower su Instagram la sua estate. Dopo le Cinque Terre e la lunga vacanza in Corsica la nuova meta da condividere con il fidanzato Lollo, alias Lorenzo Orlandi, è la Toscana.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali si mostra con 5 vestitini uno più corto dell’altro – VIDEO

È solo di ieri il video pubblicato su Instagram in cui chiedeva ai fan un consiglio per aiutarla a scegliere il vestito più adatto per festeggiare il compleanno di Lorenzo, dicendo che le è arrivato un pacco di abitini appunto che aspettava da un po’.

Dopo i festeggiamenti al Ristorante Grappasonni dal 1908 di Roma e tre ore di sonno all’attivo, Valentina è partita verso Castellina in Chianti, nel cuore vitivinicolo della Toscana.

Valentina Vignali, cappello di paglia e tanto amore