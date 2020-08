Valentina Vignali si mostra con 5 vestitini uno più corto dell’altro – VIDEO

Valentina Vignali ha condiviso un video su Instagram in cui si prova 5 vestitini diversi e chiede ai suoi follower un consiglio su quale mettere per il compleanno di Lollo, il suo fidanzato Lorenzo Orlandi, fotografo

Valentina Vignali, bella e simpatica giocatrice di basket molto attiva sui social e soprattutto su Instagram con i suoi 2 milioni e 300 mila follower, ha condiviso un video sul social network in cui deve scegliere il vestito adatto tra 5 diversi per il compleanno del suo fidanzato fotografo Lorenzo Orlandi, per lei, Lollo. Chiede infatti consiglio ai suoi milioni di follower e fan su Instagram per aiutarla a scegliere il più adatto per una ricorrenza così speciale, dicendo che le è arrivato un pacco di abitini appunto che aspettava da un po’.

La sfilata di moda di Valentina Vignali

Ed ecco il video della Vignali e dei suoi bellissimi vestiti alla moda, uno più corto e più colorato dell’altro. Davvero c’è l’imbarazzo della scelta per la cestista, influencer nonché modella italiana. Inoltre Valentina è anche una cantante e proprio quest’anno ha pubblicato due singoli, il primo uscito a gennaio intitolato ‘Nada‘ e il secondo di recente uscita a giugno, dal titolo ‘Vivi e ridi sempre‘.

Ha partecipato alla sedicesima edizione del Grande Fratello su Canale 5 nel 2019 venendo eliminata dopo 57 giorni.