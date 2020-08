Una bambina di soli 2 anni si trova ricoverata in gravi condizioni in ospedale a Vicenza dopo essere precipitata dal terzo piano della sua abitazione.

Ore di apprensione nel vicentino, dove una bambina di soli 2 anni è ricoverata in ospedale in gravissime condizioni. La piccola, secondo le prime informazioni, sfuggendo alla vigilanza dei genitori è salita su una sedia ed è precipitata dal terzo piano della sua abitazione di Piovene Rocchette nel primo pomeriggio di ieri. Sul posto sono arrivati i soccorsi del 118 che hanno trasportato d’urgenza la piccola in elisoccorso presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, dove ora si trova ricoverata nel reparto di terapia intensiva in gravi condizioni.

Leggi anche —> Tragedia sul lavoro: operaio cade da un balcone e perde la vita

Vicenza, bambina di due anni precipita dal terzo piano: ricoverata in ospedale in gravi condizioni

Una bambina di soli 2 anni si trova ricoverata in gravi condizioni presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza. La bambina è precipitata nel pomeriggio di ieri, martedì 11 agosto, dal terzo piano della sua casa a Piovene Rocchette, in provincia di Vicenza. La piccola, stando ad una prima ricostruzione, riportata dalla stampa locale e da Leggo, avrebbe eluso la vigilanza dei genitori per qualche minuto e si sarebbe arrampicata su una sedia vicino ad una finestra. Probabilmente con l’intento di guardare giù, la bimba si sarebbe sporta troppo ed è caduta nel vuoto compiendo un volto di circa 6-7 metri. L’impatto, riferisce la redazione di Leggo, è stato parzialmente attutito dall’erba presente all’interno del giardino condominiale.

Presso l’abitazione, allertati dai genitori della piccola, sono arrivati in pochi minuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure e l’hanno trasportata in elisoccorso presso l’ospedale vicentino, dove considerate le disperate condizioni, i medici hanno stabilito il ricovero in terapia intensiva.

Sul posto, oltre ai soccorsi, sono intervenuti anche i carabinieri della stazione locale per cercare di ricostruire la dinamica dei fatti e capire come la piccola possa essere precipitata dal terzo piano.

Leggi anche —> Terribile incendio in un complesso di palazzi: 11 morti, tra cui 3 bambini

Un episodio simile si era consumato 24 ore prima a Sequals, in provincia di Pordenone, dove un bimbo di 4 anni è caduto dalla finestra della sua casa da un’altezza di circa 5 metri. Anche il piccolo si trova ricoverato in ospedale in prognosi riservata ed in condizioni gravi.