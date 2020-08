WhatsApp, come usare lo stesso numero di telefono su più dispositivi

Una delle mancanze di WhatsApp è quella di non poter usare lo stesso numero di telefono su più dispositivi, ma presto non sarà più così: vediamo come

Finalmente su WhatsApp potrebbe giungere una funzionalità richiesta da tempo. Stiamo parlando della possibilità di usare lo stesso numero di telefono su più dispositivi. La scoperta è stata fatta come accade spesso dal sito WaBetaInfo. Questa feature è stata rilevata in una versione preliminare per Android della famosa applicazione di messaggistica istantanea. In questo modo potremo dire addio al legame esistente da sempre tra numero di cellulare e singolo dispositivo.

WhatsApp guadagnerebbe una funziobe già a disposizione degli utenti Telegram, a lungo attesa dall’ampia platea di persone che utilizza ogni giorno l’app. Non tutti i limiti però verrebbero meno. Infatti, stando a quanto riferito sempre da WaBetaInfo, il numero massimo di dispositivi che si potrebbero associare all’applicazione con un singolo numero di telefono sarebbe quattro. Un ostacolo invece del tutto assente su Telegram.

WhatsApp, come utilizzare l’app su più dispositivi come iPhone, iPad e Android con il proprio numero di telefono