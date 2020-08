Anna Falchi mostra il suo gran fisico , il bikini è da urlo , forme uniche – FOTO

Anna Falchi, una delle donne più apprezzate dagli italiani, regala ai suoi follower uno scatto in bikini che si rivela subito un successo.

La bella conduttrice e attrice nata in Finlandia ma cresciuta in Italia, posta sul suo profilo Instagram, seguito da ben 431 mila follower, una foto che la ritrae in tutta la sua bellezza; un bikini nero che accentua quelle curve che negli anni ’90 fece innamorare milioni di italiani. Una bellezza che ancora oggi il tempo non ha minimamente scalfito.

Fascia nera che avvolge un seno prosperoso in piena armonia con il resto del suo corpo. Lo slip con i laccetti a vita bassa perfetto per la bella conduttrice che mostra un addome asciutto.

Ma quello che forse si apprezza ancora di più è il suo viso; perfettamente naturale, senza un filo di trucco. Anna Falchi ironizza sul colore della pelle; come si legge dal suo post, si definisce “bianchetta”.

Anna Falchi, una bellezza senza tempo

La Falchi fin dai suoi esordi in TV si è contraddistinta non solo per la sua bellezza; al Festival di Sanremo, edizione 1995 che presentò insieme a Pippo Baudo e Claudia Koll e che la rese nota al grande pubblico, si distinse per la sua genuinità e per la sua spontaneità, caratteristiche che possiede ancora oggi.

Attualmente Anna Falchi è impegnata tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 11.20 su Rai Uno con il programma “C’è tempo per…” insieme al collega Beppe Convertini.

