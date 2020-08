Antonella Clerici, un messaggio toccante per Benedetta Rossi

Antonella Clerici mostra tutto il suo sostegno nei confronti della food blogger che non sta vivendo un periodo facile, per lei un lutto importante

Antonella Clerici si espone sui social e manda un messaggio molto commovente per la food blogger più famosa del momento: Benedetta Rossi. La fondatrice di “Fatto in casa da Benedetta” ha subito un grave lutto e tutto il mondo del web si è mobilitato per farle sentire la propria vicinanza.

Un momento non facile per la cuoca provetta che ha sospeso momentaneamente la sua attività in cucina per prendersi qualche giorno di “riposo” e vivere il suo lutto in raccoglimento. Benedetta ha perso il suo cagnolone Nuvola che spesso e volentieri ha mostrato ai suoi innumerevoli followers. Un legame speciale quello tra loro due che più molte Benedetta ha mostrato, trattandolo proprio come un figlio.

Il post con il quale ha annunciato l’addio a Nuvola ha riscosso un interessamento inaudito. Quasi 385 mila like e un numero spropositato di commenti di sostegno per la food blogger. Tra questi anche quello della fondatrice de La Prova del cuoco.

Antonella Clerici, le sue parole per Benedetta e Nuvola