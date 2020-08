Aurora Ramazzotti in acqua, schizzi e un bikini pazzesco, che fisico – Foto

Aurora Ramazzotti al mare: treccine, cappellino e costume a due pezzi zebrato. Fisico e forme morbide che piacciono molto al web

Visualizza questo post su Instagram Aurora on the rocks🧜🏻 Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 10 Ago 2020 alle ore 2:51 PDT

Continua la bella e particolare estate di Aurora Ramazzotti che come molte star del nostro spettacolo è rimasta in Italia per delle vacanze tutte tricolore. Molti dei suoi ultimi scatti la ritraggono al mare, raggiante come non mai, sola o in compagnia in pose che il web sta apprezzando molto e che premia a suoi di like che raggiungono cifre stratosferiche superando spesso e volentieri i cento mila mi piace.

Aurora Ramazzotti è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza ed insieme formano una delle coppie più seguite. Giovanissimi, molto legati, piacciono a grandi e piccoli per la loro semplicità e spontaneità. Glamour e mai banali incassano consensi a vele spiegate.

Del resto la figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker non ama gli artifizi e preferisce le cose vere, naturali. Lo ha detto senza peli sulla lingua in uno dei suoi ultimi post in cui si è mostrata al naturale, senza filtri e “coperture” facendo vedere i suoi brufoli, da giovane ragazza che è.

Il suo messaggio è stato chiaro e diretto: inutile nascondersi, è necessario mostrarsi per quello che si è amando anche le proprie imperfezioni e continua a farlo Aurora senza paura di giudizi e ripercussioni. E il risultato per lei c’è eccome.

LEGGI ANCHE -> Valentina Vignali come Rossella O’Hara, ma il suo fisico incanta tutti – FOTO

Aurora Ramazzotti al mare, le sue forme morbide piacciono molto