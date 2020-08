Su Instagram tra le più belle c’è anche Barbara Pedrotti. La giornalista sportiva trentina ci fa vedere delle immagini di lei che incantano gli utenti.

Tra le bellissime presenti su Instagram c’è anche Barbara Pedrotti. La giornalista e volto televisivo, vista in particolar modo su Sky Sport, rimpiange purtroppo i giorni felici in cui è stata in vacanza.

E lo fa in modo che i suoi fans gradiscono decisamente. Infati la 38enne originaria di Rovereto mostra uno scatto in cui appare in costume da bagno, mentre è seduta al largo in barca. Non sappiamo dove la bellissima Barbara abbia trascorso la sua villeggiatura. Sappiamo solo che ormai è tutto finito ed a lei mancano le giornate di tempo libero. Certo è che la Pedrotti appare in magnifica forma. Sempre sorridente e bellissima, con un fisico da fare invidia anche a quelle che magari hanno la metà dei suoi anni.

Barbara Pedrotti, una meraviglia senza pari in costume