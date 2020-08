Can Yaman, la camicia è trasparente: i fans impazziscono, si vede tutto – FOTO

Can Yaman è l’attore protagonista di Daydreamer, la serie tv che sta andando in onda ogni pomeriggio alle 14:45 su canale cinque. Anche se, questa settimana, è andato in pausa per le ferie estive. Dalla settimana prossima però tornerà e ci farà compagnia fino a settembre, infatti a differenza degli altri anni, quest’anno la nuova serie record di ascolti non verrà interrotta.

Can Yaman meraviglioso su Instagram, la foto fa record di likes

Can, l’attore protagonista, è uno degli attori più amati dagli italiani negli ultimi anni. Un amore reciproco, considerando che lui adora l’Italia (parla benissimo italiano, tra l’altro, ed interagisce spesso con i fans italiani sui social) e infatti proprio l’estate scorsa è stato qui nel nostro Paese e ha fatto impazzire tutti, che lo hanno seguito dappertutto ansiosi di incontrarlo, di conoscerlo e di abbracciarlo. Nella serie interpreta Can Divit, il capo dell’azienda che fa innamorare la dolcissima Sanem. I due vivono una storia d’amore intensa e con non pochi ostacoli, che cercheranno di superare uno dopo l’altro per stare insieme senza più problemi.

Can su Instagram è seguitissimo e pubblica sempre scatti che fanno impazzire i suoi fans, che lo seguono ogni giorno sia su Instagram che in televisione. Il rapporto tra Can e i suoi fans è meraviglioso e l’amore che li lega è qualcosa di assolutamente reciproco. I suoi scatti ricevono sempre tantissimi likes.