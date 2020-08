Cane e vacanze. Come viaggiare in auto in sicurezza e senza sanzioni

Cane e vacanze. Agosto sicuramente è il mese più gettonato per partire. Molti viaggeranno in auto anche insieme al proprio animale domestico. Come farlo in sicurezza

L’estate è la stagione perfetta e più gettonata per le vacanze. Molti italiani sono in ferie e vogliono godere finalmente di attimi di relax e spensieratezza da trascorrere insieme agli amici più cari e alla famiglia.

E’ anche il periodo però in cui si registrano maggiori casi di abbandoni dei nostri amici a quattro zampe. Un gesto spregevole ed ingiustificabile per chiunque ma soprattutto per chi (giustamente) li considera parte della propria vita.

Sono molte le strutture che accolgono agevolmente i cani e offrono ai loro padroni tutte le sicurezze per poterli ospitare in tranquillità. In molti infatti decidono di portare con sè in vacanza i propri animali domestici, spesso facendo anche lunghe tratte in auto, garantendogli un viaggio più confortevole.

Leggi anche >>> ANTONELLA CLERICI, UN MESSAGGIO TOCCANTE PER BENEDETTA ROSSI

Cane e Vacanze. Cosa dice la legge