Cellulare rubato. Il ladro fa un selfie che gli costa molto caro

Cellulare rubato in Australia. Finisce male per il ladro sbadato che, dopo il furto, ha postato il proprio selfie per sbaglio sui social della sua vittima

Si chiama Nicola Shelton la ragazza di 30 anni che, in vacanza con il suo fidanzato a Byron Bay, in Australia, è stata protagonista di una storia incredibile.

La rgiovane aveva lasciato incustodita per un attimo la propria borsa che conteneva i suoi effetti personali tra cui il proprio cellulare, un I-phone.

Una bella giornata romantica si è così trasformata in una brutta disavventura da raccontare ai propri amici e parenti. Un furto è sempre un atto di violenza, ci si sente violati nella propria intimità. Un cellulare poi conserva sia foto personali ma, al giorno d’oggi, anche dati importanti per studio o lavoro che, se persi, possono causare danni inimmaginabili.

Possiamo comprendere assolutamente i sentimenti di Nicola Shelton e cosa abbia provato quando si è accorta del furto subito.

Cellulare rubato. Una bravata finita male