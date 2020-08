Cibi estivi, cosa chiede l’organismo per dormire bene

Cibi estivi, quali sono gli alimenti nutritivi utili per affrontare la stagione dalle alte temperature e favorire il sonno notturno.

La stagione estiva con le sue alte temperature non agevola la consumazione di pasti. Diventa difficile, tra voglia di bere acqua ed il caldo infuocante decidere cosa mangiare; attività quali la masticazione e la digestione appesantiscono l’organismo e conferiscono una sensazione di stanchezza.

Sebbene molti consigliano di fare delle cene molto leggere per non minacciare il ciclo sonno-veglia, d’altra parte è stato riscontrato che non è piacevole dormire con lo stomaco vuoto, anzi risulta in molti casi difficile prendere sonno se si ha fame.

Ovviamente prediligere dei piatti con molti liquidi aiuta a favorire la digestione ed a idratare l’organismo. Al contrario, consumare dei pasti salati ostacola il sonno; durante la notte diventa inevitabile svegliarsi più volte per bere acqua. Per le stesse ragioni, si consiglia di non consumare cibi con alti contenuti di zucchero.

Quali sono i cibi ideali per la stagione estiva

Tra gli alimenti utili da consumare durante la stagione estiva sono le patate dolci. Note come le patate americane sono una fonte di benessere grazie alla presenza di vitamina B6 che favorisce il sonno notturno. Inoltre, le fibre ed i carboidrati ivi contenute assicurano un senso prolungato di sazietà. Importante ovviamente la modalità di cottura in quanto se fritte ne vengono vanificati gli effetti. Si consigliano ricette con patate dolci al forno o bollite per potenziare i benefici.

Il pesce è noto per le sue caratteristiche e per i suoi alti valori nutrizionali ma bisogna seguire alcuni accorgimenti; a parte la cottura – come le patate dolci – non tutti i pesci sono idonei per favorire la digestione ed il sonno durante la stagione estiva. Per queste ragioni si consiglia il consumo di pesci comunemente definiti grassosi, come il salmone ricco di Omega 3 e di acidi grassi. Perfetto alla griglia e condito con poco olio e limone.

Anche bere un bicchiere di latte scremato prima di andare a letto può aiutare a favorire il sonno, ma attenzione a non esagerare con i grassi del latte; il latte intero infatti potrebbe al contrario “regalare” notti insonni.

