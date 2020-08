Decreto agosto: contributi a fondo perduto per i negozi dei centri storici di città ad alto tasso di turismo estero: ecco l’elenco

Il Dl agosto tra i vari provvedimenti per un valore complessivo di 25 miliardi di euro che portano a 100 miliardi gli interventi del governo, ha previsto un ulteriore aiuto per i centri storici di alcune città. Si tratta delle aree a forte vocazione turistica estera che a causa della pandemia e del blocchi di vari collegamenti, si sono ritrovati con pochi turisti e pochi incassi. Principalmente il problema ha riguardato le città d’arte. Queste ultime sono a maggiore vocazione turistica straniera. Gli italiani, infatti, specie in estate, prediligono nella stragrande maggioranza le località balneari mentre la città d’arte è solitamente meta da visitare durante l’anno, approfittando di ponti o weekend. Così, il governo ha deciso di intervenire a sostegno del commercio dei centri storici italiani.

Commercio, nuovo bonus: l’elenco delle città

I comuni sono 29 e si tratta di un bonus a fondo perduto. Sarà di 1000 euro per le ditte individuali e di 2000 euro per altre forme di ragioni sociali. Come anticipato, il Comuni coinvolti sono 29 e la scelta di questi si è basata su due parametri: numero di turisti stranieri in rapporto ai residenti: per i comuni capoluogo di provincia la presenza di turisti stranieri deve esser pari almeno a 5 volte il numero dei residenti; per i comuni capoluogo di città metropolitana, pari o superiore a quello dei residenti.

Queste sono le città coinvolte con tra parentesi il relativo rapporto turisti stranieri/residenti:

Venezia (42,6)

Verbania (26)

Firenze (21,5)

Rimini (15,3)

Siena (11,6)

Pisa (9,9)

Roma (7,6)

Como (7,2)

Verona (6,4)

Milano (5,8)

Urbino (5,7)

Bologna (4,2)

La Spezia (4,2)

Ravenna (4,2)

Bolzano (4,1)

Bergamo (3,8)

Lucca (3,7)

Matera (3,4)

Padova (3,3)

Agrigento (3,3)

Siracusa (3)

Ragusa (3)

Napoli (2,2)

Cagliari (1,8)

Catania (1,7)

Genova (1,6)

Palermo (1,3)

Torino (1,3)

Bari (1,3)

