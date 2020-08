Covid in Germania, scuole contagiate e studenti in quarantena

Covid in Germania, sette le scuole contagiate e gruppi di studenti in quarantena; questo è l’esordio del nuovo anno scolastico

Non solo l’Italia, anche la Germania teme la nuova ondata di Coronavirus. Soprattutto in un periodo delicato come questo dove i contagi aumentano in maniera allarmante e si sta organizzando il nuovo anno scolastico. In Germania da poco gli studenti sono rientrati a scuola; un esordio scandito tuttavia da numerosi casi di infezione da COVID-19. Una situazione ingestibile che avrebbe anche costretto una scuola a richiudere nuovamente le porte.

Secondo quanto riportato da un tabloid di Berlino, sarebbero sette gli istituti scolastici -sparsi in quattro quartieri diversi della capitale – colpiti da infezione da COVID-19. Sebbene, precisa in giornale, sarebbero dei casi isolati, la paura continua ad esserci e le singole scuole hanno adottato le dovute precauzioni per contenere la diffusione del contagio, in primis la quarantena per gli studenti di questi istituti.

Coronavirus in Germania, quali le decisioni dei vertici

La cancelliera tedesca Angela Merkel, è intervenuta sulla situazione confrontandosi con gli organi competenti i quali avevano già predisposto l’obbligo della mascherina per gli studenti nelle strutture scolastiche, precisamente quando frequentano le zone comuni. Facoltativa solo quando si è seduti nella propria postazione in classe. A differenza dell’Italia, inoltre, non vi è in vigore nessuna regola circa il distanziamento sociale.

A causa degli ultimi contagi, numeri davvero allarmanti non solo in Germania, ma in tutto il mondo, sono emerse numerose polemiche tra vari esponenti i quali premono affinché l’anno scolastico 2020-2021 prosegua con ulteriori cautele, come ad esempio alternando lezioni online e offline e creando delle turnazioni, come veniva eseguito lo scorso giugno.

Secondo fonti ufficiali, in Germania vi sarebbero 1000 nuovi casi di COVID al giorno, dati che invitano alla prudenza e che incutono paura tra la popolazione.

