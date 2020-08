In mattinata una donna muore in spiaggia a seguito di un malore improvviso. Lei aveva 44 anni, ad assisterla disperata il suo partner che ha allertato i soccorsi medici.

È una tragedia immensa quella capitata ad un gruppo di amici in vacanza a Jesolo. Arrivato nella località di mare della provincia di Venezia, il gruppo ha assistito al decesso di una dei suoi componenti. Infatti una donna muore in spiaggia a seguito di un improvviso malore.

Il dramma si è consumato di mattina presto, intorno alle ore 08:00, nella mattinata di giovedì 13 agosto 2020. La donna era in spiaggia ma ha avuto un mancamento che l’ha portata a perdere i sensi. Da lì non si è più ripresa. Il suo compagno l’ha tenuta tra le braccia e ha immediatamente avvisato il personale medico del 118. Il Pronto Soccorso è arrivato effettuando le manovre di primo soccorso richieste in casi come questo.

Donna muore in spiaggia, inutile ogni tentativo di soccorso

Poco dopo i paramedici hanno allertato anche una eliambulanza, per predisporre il trasferimento urgente con tanto di ricovero in codice rosso all’ospedale ‘Ca’Foncello’ di Treviso. Una volta giunta a destinazione è stato fatto di tutto per salvare la donna. Ma tutto è risultato inutile. Non si conoscono ancora i motivi che hanno causato questa immane sciagura. Per cercare di scoprirlo verrà svolto con tutta probabilità un esame autoptico.

