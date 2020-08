Elena Morali, bikini giallo e Lato B in primo piano , che bellezza – Foto

Elena Morali. La modella ed influencer bergamasca ha pubblicato una foto in bikini su Instagram per la gioia del suo 1,2 milione di follower

Elena Morali, modella ed influencer bergamasca, ha condiviso uno scatto in bikini immersa tra i flutti di una meravigliosa piscina. Le sue forme sono in bella vista a favore dei suoi follower che hanno superato 1,2 milioni. La ragazza è un’ ex partecipante di Miss Padania e Miss Universo. Ha tentato in tutti i modi di sfondare nel mondo dello spettacolo. L’abbiamo vista ne La Pupa e il Secchione (dove conosce e diventa molto amica di Francesca Cipriani), L’isola dei Famosi, Matricole e Meteore e Chiambretti Night.

Visualizza questo post su Instagram Che spettacolo è la #sardegna ??? Quanto di voi sono qui!!!!!???? Un post condiviso da Elena Morali (@elenamoralireal) in data: 10 Ago 2020 alle ore 11:43 PDT

Conosciuta anche per i suoi celebri flirt. E’ stata a lungo fidanzata con Gianluca Fubelli Scintilla, comico di Colorado. La storia finisce con la partecipazione di Elena all’Isola dei Famosi a causa di un probabile avvicinamento al concorrente Marco Ferri.

Ha fatto coppia anche con Renzo Bossi, figlio dell’ex leader della Lega, Umberto. Alcuni rumors la vogliono legata anche a Gué Pequeno e Mario Balotelli.

Elena Morali: “Non toccate il mio uomo”