Eleonora Pedron solo slip senza parte di sopra, che spettacolo – Foto

Eleonora Pedron: selfie allo specchio del tutto intrigante e forme che stuzzicano la curiosità e l’eros dei maschietti

Visualizza questo post su Instagram ‘90. Un post condiviso da Eleonora Pedron (@eleonorapedron) in data: 10 Ago 2020 alle ore 11:01 PDT

Splendida e raggiante come non mai Eleonora Pedron si gode le sue vacanze insieme al suo fidanzato Fabio Troiano. I due stanno insieme da circa un anno e il loro rapporto va a gonfie vele. E tutto questo fa bene alla modella che si mostra meravigliosa su Instagram con scatti che accendono il web.

Pulita, elegante e in pose che stuzzicano un po’ la curiosità, l’ex d Max Biaggi continua a piacere come tanti anni fa quando nel lontano 2002 vince la corona di Miss Italia. Era solo una ragazzina quando si aggiudicò il titolo di più bella del Bel Paese ma nonostante gli anni passano pare che per lei nulla è cambiato.

È come se quei 20 anni di allora fossero rimasti intatti nonostante due figli avuti dal campione di motociclismo. Una storia importate per la Pedron che però ormai si è chiusa da un pezzo. Ora nella sua vita c’è l’attore romano che la fa stare bene e c’è chi parla già di nozze. Un sogno per Eleonora che non è mai arrivata all’altare ma che per il momento ha bisogno ancora di tempo.

E se Fabio la fa stare così bene meglio continuare su questa strada perché questa nuova e spumeggiante Eleonora piace molto ai suoi fan.

Eleonora Pedron, il selfie allo specchio è vedo-non vedo