Elisa Toffoli ha condiviso una serie di foto in cui annuncia i suoi prossimi concerti di settembre e lo fa in maniera sexy indossando un body rosa stesa sul letto

La nota cantante Elisa Toffoli ha condiviso ben 7 foto su Instagram in cui annuncia il suo prossimo mini tour di tre date a settembre: il 15 a San Leucio nel Cortile del Belvedere, il 17 a Vicenza in Pizza dei Signori e il 19 a Cattolica all’Arena della Regina. Soprattutto l’ultima immagine è dedicata ai concerti di settembre prossimo come anche la didascalia in cui annuncia che il ricavato delle tre date musicali andrà interamente ai musicisti e agli addetti ai lavori che lavorano con lei, vista la difficile situazione in cui versano i lavoratori dello spettacolo. Quest’ultimi sono davvero in crisi e la ripresa economica non avverrà prima della primavera del 2021 o addirittura oltre, così come scrive anche la cantante nel suo post su Instagram.

Elisa Toffoli annuncia i prossimi concerti vestita di rosa con gonna bianca e body