Emily Ratajkowski, pantera bianca: outfit particolare, splendida – FOTO

Emily Ratajkowski fa impazzire i suoi fan sul web con una foto che la ritrae con addosso un outfit molto particolare all’insegna del colore bianco

Emily Ratajkowski continua a mandare in visibilio i suoi milioni di fan. E, come ci ha da sempre abituato, lo fa con contenuti pubblicato tramite il proprio profilo Instagram. In questo caso si tratta di due foto che non hanno lasciato indifferenti i suoi follower. Stiamo parlando di un paio di immagini che si trovano all’interno di un post pubblicato appena 2 ore fa.

Negli scatti in questione, realizzati probabilmente su una spiaggia di notte, si può vedere la meravigliosa modella statunitense in tenuta da ginnastica. La famosissima supermodella indossa un top e un pantalone da workout di colore bianco.

LEGGI ANCHE —> Federica Nargi paradisiaca, capelli bagnati, costume sexy: che bomba – FOTO

Emily Ratajkowski manda in tilt il web con il suo outfit da ginnastica bianco – FOTO