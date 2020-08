Emma Marrone incantevole, labbra rosse e sguardo seducente – FOTO

In posa chic e abbandonata nel relax più totale, Emma Marrone incanta tutti con una foto al tramonto sullo sfondo: due perle di un paesaggio mozzafiato

Lucente, dinamica e con il giusto mix tra sensibilità d’animo e fortezza interiore. Questa, cari lettori è la volubilità di una personalità di spicco nel mondo dello spettacolo e nella musica. Così Emma Marrone accende l’entusiasmo dei fan, lasciandosi trasportare dalla voce del mare e del vento.

La trilogia di scatti sul profilo personale Instagram della cantante 36enne di Firenze, affermatasi con tempistiche inaspettate nel pianeta dei Big, grazie alle performances in Amici di Maria De Filippi sta facendo il giro del web.

/Che poi alla fine non bisogna per forza dare un senso alle cose./ – In fondo Emma ha ragione perchè la vita è una ruota che gira e di fronte agli spettacoli incontenibili della natura, non ci sono parole che tengano e vanno goduti per filo e per segno, spegnendo la mente dai problemi della vita.



Illuminata dal sole al tramonto, Emma sfoggia un look incantevole: labbra rosso fuoco e sguardo profondo e seducente, mentre la cantante si lascia trasportare dall’aria salubre e incontaminata di un paesaggio che viene accompagnato man mano alle prime oscurità della notte. “Spoiler o no?” – si chiedono i fan sorpresi dal gioco del tempo che scorre senza freni.

Nel sequel tentennante ma comunque irto di apprezzamenti per Emma Marrone spicca ancora una volta un senso di confidenza troppo evidente per gli addetti. Un certo Francesco Scognamiglio cerca di tenere basso il suo profilo, ma non è da trascurare un presunto flirt con la cantante di origini toscane.

“IO TI AMO…E LO SAI” recita il suo virgolettato mentre si accende alla luce del faro-vedetta in lontananza, un desiderio di curiosità tra i quasi 5 milioni di followers, inappagati e sempre sul pezzo negli scatti di una vita scatenata, come quella di Emma Marrone.



“Amore mio sappiamo che è uno spoiler… ❤️🤣; Hai perfettamente ragione ❤️❤️❤️❤️; Morta. Sono morta. 😍❤️; Sei uno schianto amore mioo❤️❤️; Quanto sei bella ♥️”.

