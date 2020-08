Federica Nargi paradisiaca, capelli bagnati, costume sexy: che bomba – FOTO

Federica Nargi, moglie del calciatore Alessandro Matri, ha condiviso una foto sui social network dove è in spiaggia durante le sue vacanze a Formentera

Visualizza questo post su Instagram 🐬🍉🍒☀️ 🐚 #summertime Un post condiviso da federica nargi (@fede_nargi) in data: 11 Ago 2020 alle ore 6:49 PDT

La ex velina di Striscia la notizia Federica Nargi ha pubblicato su Instagram una foto in spiaggia davanti al mare a Formentera dove con suo marito Alessandro Matri, ex calciatore sta trascorrendo le vacanze estive. Proprio per questo motivo la modella è stata criticata sui social da chi le ha detto che le vacanze avrebbe dovuto farle in Italia. La Nargi ha scritto: “Ancora che rompete le p***e sul fatto che dovevo fare le vacanze in Italia? Come se il covid in Italia non esistesse. Che ammasso di ignoranti che siete… però non dire nulla sul fatto che in Italia ci sono discoteche aperte, feste ed è permesso fare tutto come se nulla fosse successo. E allora fatevi la vostra vita e le vostre vacanze in Italia che sicuramente siete bravi voi”. La situazione nel mondo e in Europa è ancora non serena ma ognuno fa quello che crede e magari proprio l’impicciarsi delle persone nella sua vita ha dato fastidio alla moglie di Matri.

