Gracia De Torres, turista nella sua città fa impazzire per il lato B in primo piano – FOTO

Le foto al mare postate da Gracia De Torres incantano tutti su Instagram. Oltre al mare cristallino i fan non possono non notare il suo fondoschiena

Gli ultimi anni per la giovane Gracia De Torres sono stati ricchi di soddisfazioni ma al contempo molto impegnativi. La giovane modella, influencer e insegnante di fitness si è fatta conoscere partendo dal basso, e oggi è una vera icona conosciuta sia nel suo Paese, la Spagna, che l’Italia. Ma è sempre e comunque una ragazza semplice e spontanea amatissima sui social.

Nel 2007 Gracia De Torres ha partecipato a Supermodelo, la versione spagnola di America’s next top model diventando una vera icona di stile per la sua naturale bellezza, fino all’arrivo in Italia e le collaborazioni per importanti case di moda. Qui ha infatti conosciuto Daniele Sandri, cestista italiano, classe 1990. I due si sono sposati segretamente il 2 agosto 2018, rivelando poi la notizia su Instagram con qualche foto, solamente a cose fatte.

Il pubblico italiano la ama così tanto per la sua partecipazione all’Isola dei Famosi 11, aggiudicandosi il quinto posto e a Ciao Darwin 8, come valletta nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis.

Ora Gacia De Torres per le vacanze è tornata in Almeria (Andalucia) assieme al marito Daniele dove sta trascorrendo momenti di assoluto relax lontano da tutto e tutti.

Gracia De Torres al mare è uno spettacolo della natura