Grecia, la testimonianza di una turista italiana: “Siamo le uniche con la mascherina”

In Grecia la situazione da Coronavirus peggiora giorno dopo giorno. Molti italiani stanno trascorrendo le vacanze lì e arrivano le prime testimonianze

Fino a qualche giorno fa la situazione Covid sembrava stabile in Europa, ma nel giro di pochissimo tempo le cose sono cambiate e di nuovo è scattato l’allarme emergenza. I contagi in Italia ma soprattutto all’estero sono aumentati e i governi stanno prendendo provvedimenti per frenare l’ascesa. Intanto la maggior parte dei positivi sembrano essere i più giovani, ma non solo, tornati dalla vacanze a Malta, Grecia, Croazia e Spagna. Lì probabilmente la situazione sfugge di mano ai ragazzi che partono con l’intento di divertirsi e lasciarsi andare.

La testimonianza di una turista in Grecia