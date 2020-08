Jasmine Carrisi frena: “Troppo presto, mi fa paura”

Jasmine Carrisi rimane con i piedi per terra senza fare voli pindarici che potrebbero essere aiutati dal cognome che indossa. E in musica si presenta solo con il suo nome

Visualizza questo post su Instagram 💬💣 Un post condiviso da @ jasminecarrisi in data: 20 Giu 2020 alle ore 8:52 PDT

Jasmine Carrisi, la figlia di Al bano e Loredana Lecciso, oggi è sulla cresta dell’onda per le sue foto che piacciono molto suoi social e per via del suo primo singolo, “Ego”. Un debutto in musica andato benissimo, molti hanno apprezzato il suo brano rap che parla di lei e della sua generazione.

Per la canzone già 200 mila visualizzazioni. Ma nonostante questo Jasmine rimane con i piedi per terra e non sogna cosa stratosferiche. Una ragazza semplice che ha imparato dal padre che serve pazienza, dedizione e lavoro per avere successo con una buona base di talento ovviamente.

Lei ha seguito proprio le orme del suo famosissimo papà ma vuole camminare da sola e per questo ha messo da parte il suo cognome importante per presentarsi solo con il suo nome. Il “Carrisi” l’avrebbe aiutata moltissimo, un cognome così conosciuto e inconfondibile le avrebbe spianato la strada, ma Jasmine non vuole facilitazioni. Vuole fare il suo percorso e crescere piano piano con i suoi piedi.

Jasmine Carrisi e la sua confessione su Sanremo