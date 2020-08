Splendida come non mai, Jessica Melena dimostra di essere in assoluto il gol più bello mai segnato da Ciro Immobile. La donna è assolutamente incantevole.

Visualizza questo post su Instagram ☀️ Un post condiviso da jessica Melena (@jessicamelena) in data: 13 Ago 2020 alle ore 2:36 PDT

È meravigliosa Jessica Melena, che ai più è nota con il cognome di suo marito, Ciro Immobile. La bellissima abruzzese mostra un fisico fantastico, cosa non proprio comune a chi ha avuto più di una gravidanza. La 30enne originaria di Bucchianico, in provincia di Chieti rivela degli scatti che riguardano tanto lei da sola quanto tutta la sua famiglia.

LEGGI ANCHE –> Barbara Pedrotti | in costume fa vergognare le 18enni | FOTO

Non mancano anche delle clip alquanto divertenti, nelle quali Jessica e Ciro si lasciano andare a dei siparietti sfiziosi e molto spassosi. La coppia piace proprio per questa sua inclinazione allo scherzo. Famosi sono i video nei quali il bomber della Lazio mostra di preferire i videogiochi alla sua incantevole moglie. Ovviamente è solo una gag. Perché a nessuno sano di mente verrebbe in mente di trascurare o di mettere in secondo piano una bellezza come Jessica.

LEGGI ANCHE –> Serena Garitta, serie di foto da sballo, fisico da impazzire, eccellente – Foto

Jessica Melena, la bellissima moglie di Ciro Immobile