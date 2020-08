Maltempo in Valtellina, una frana fa tre morti

La frana in Valtellina ha creato una vera e propria strage. Una ragazzina di 10 anni e una coppia del varesotto non ce l’hanno fatta, il loro piccolo di 10 anni è grave

Il maltempo in Valtellina ha causato una vera tragedia familiare. Nel tardo pomeriggio di ieri, infatti, a causa del brutto tempo una frana si è abbattuta nel territorio di Chiareggio, frazione in quota di Chiesa in Valmalenco, in provincia di Sondrio.

A pagarne le spese un’automobile, una jeep Suzuki bianca, con a bordo una famiglia con padre, madre, il loro bambino di 5 anni e un’altra ragazzina che è stata travolta fino ad arrivare nel greto del torrente sottostante. Uno cedimento che è arrivato improvvisamente e in modo violento a seguito del temporale.

Un vero dramma che ha causato tre morti e alcuni feriti gravi. Terra e sassi hanno travolto la vettura e non hanno dato scampo alla famiglia.

I soccorsi sono stati immediati. Sul posto sono arrivati Carabinieri, Vigili del fuoco, tecnici del Soccorso Alpino e del Sagf della Guardia di finanza insieme ai medici del 118 accorsi sia in ambulanza che in elicottero.

LEGGI ANCHE -> Ragazzo muore dopo un tuffo in piscina: la tragedia sotto gli occhi degli amici

Maltempo in Valtellina, le vittime della frana

A perdere la vita nella frana che ha travolto l’auto in Valtellina sono state tre persone. Una coppia originaria della provincia di Varese, Gianluca Pasqualone e Silvia Brocca che viaggiava con il loro piccolo di 5 anni che è sopravvissuto all’incidente anche se le sue condizioni non sono delle migliori. È stato trasportato d’urgenza, infatti, con l’elicottero in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

La terza vittima è invece Alabama Guizzardi, una ragazzina di 10 anni morta tristemente proprio nel giorno del suo compleanno. La giovane si trovava in macchina insieme alla famiglia del varesotto. Il padre di Alabama che era un un’altra auto che era dietro a quella travolta dai detriti, è rimasto gravemente ferito.

LEGGI ANCHE -> Milano | uomo armato nel Duomo tiene in ostaggio guardia giurata

Anche la sua automobile è stata trascinata dalla furia della frana direttamente nel fiume ma l’uomo è riuscito a riemergere dalle acque e a mettersi in salvo. Ha riportato ferite all’addome che hanno richiesto anche per lui il ricorso all’ospedale. è stato trasportato all’ospedale “Manzoni” di Lecco.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici anche sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.